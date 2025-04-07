"Продавай сейчас": мировые рынки потеряли 9,5 триллиона долларов из-за тарифов Трампа

Акции 7 апреля упали, доведя трехдневный обвал стоимости мирового капитала до примерно 9,5 трлн долларов.

Европейский Stoxx 600 упал на 5%. Азия пережила худший день с 2008 года. Фьючерсы на акции американского S&P 500 показали потерю 3%.

Трамп решительно настроен на тарифы, несмотря на предупреждения о рецессии от известных экономистов и критику со стороны управляющих хедж-фондами, таких как его сторонник Билл Экман.

Трамп сказал репортерам на борту Air Force One "забыть о рынках на секунду", несмотря на распродажу, охватившую Уолл-стрит.

"Начинает казаться, что рынок переходит в состояние "продавай сейчас, задавай вопросы позже", - сказал Стефан Кемпер, главный инвестиционный стратег BNP Paribas Wealth Management. "Рынок ищет точку максимальной боли, в которой администрация Трампа и/или ФРС начнут моргать".

Рынки по всему миру обрушились из-за распродажи. Акции Tesla упали на 10% после того, как Дэниел Айвс, аналитик Wedbush Securities снизил свою целевую цену. Apple, Amazon и Citigroup упали примерно на 5%.

Европейский индекс Stoxx 600 упал до самого низкого уровня с декабря 2023 года, а немецкий индекс DAX ненадолго упал на 10%, прежде чем восстановиться. Оборонные компании, одни из самых эффективных акций в этом году, оказались среди наиболее пострадавших, поскольку инвесторы наращивали денежные средства, продавая акции.

В Азии индекс Hang Seng упал на 13%, а Южная Корея также ненадолго приостановила ордера на продажу для программной торговли. Политики Китая обсуждали на выходных меры по стабилизации экономики и рынков, включая вопрос об ускорении планов по высвобождению стимулов для поддержки потребления.

Между тем, стратеги предупредили о более глубоких потерях в случае, если рецессия затронет рынок. Трейдеры также повысили свои ожидания относительно снижения процентной ставки Федеральной резервной системы в этом году.