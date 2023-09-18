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Продавал РФ авиадетали в обход санкций. В Нидерландах арестовали чиновника Минобороны

Фото: в Нидерландах арестовали чиновника Минобороны, который продавал РФ авиадетали в обход санкций (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Нидерландах арестовали чиновника Министерства обороны. Его обвиняют в экспорте авиадеталей в Россию через третьи страны, несмотря на санкции ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

"Следовательная информация привела 30 августа к обыску по месту жительства и аресту 48-летнего мужчину из города Арнема. Его также подозревают в обходе санкционного законодательства через свои компании путем экспорта авиационных деталей в Россию", - сообщили в Службе фискальной информации и расследованиях Нидерландов.

Отмечается, что мужчина работает в Министерстве обороны страны. По месту жительства чиновника правоохранители изъяли документы, цифровые носители информации и боеприпасы.

Также сообщается, что его 53-летнего сообщника, который и предоставил следствию необходимую информацию, чтобы выйти на след чиновника Минобороны, был заключен под стражу за день до этого.

Оба мужчины обвиняются в экспорте запчастей в Россию через третьи страны после начала полномасштабной войны в Украине и введения санкций ЕС в феврале прошлого года.

Санкции ЕС против России

ЕС вводит санкции против России за нарушение территориальной целостности Украины с 2014 года, когда Кремль оккупировал Крым и части Луганской и Донецкой областей.

Ограничительные меры значительно расширили после того, как в 2022 г. Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Санкции включают в себя запрет на импорт российской нефти, отключение ряда банков РФ от системы SWIFT, а также большое количество экспортных ограничений.

Всего с начала полномасштабного вторжения оккупантов в Украину ЕС ввел 11 пакетов санкций.

Недавно Европейский союз продлил экономические санкции против России, которые были введены в ответ на агрессию в Украине. Они будут действовать еще не менее шести месяцев.

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Санкции против России