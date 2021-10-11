Продавали заборонені ліки: у Хмельницькій області викрили мережу онлайн-аптек

За інформацією поліції, для здійснення "продажів" фігуранти використовували близько 10 вебресурсів.

Встановлено, що 37-річний місцевий мешканець створив більш як 10 онлайн-аптек, де продавали фальсифіковані ліки під виглядом чужих логотипів.

Зокрема, чоловік залучив до "роботи" двох операторів, котрі адміністрували ресурси та приймали "замовлення".

Так, для маскування своєї діяльності, зловмисники відправляли товар від імені третіх осіб та з інших міст.

Як зазначили у Держслужбі України з лікарських засобів, частина медпрепаратів, що продавалися в онлайн-аптеках, заборонена для реалізації, зберігання та застосування на території України.

Також правоохоронці встановили, що ліки транспортувалися та зберігалися без дотримання температурних і санітарних вимог.

Силовики провели обшуки за місцями проживання фігурантів та, безпосередньо, у приміщеннях так званих "сall-центрів" аптек у Хмельницькому та у Волинській області, де вилучили:

понад тисячу пакувань незареєстрованих в Україні медичних препаратів,

банківські картки,

комп’ютерну техніку,

мобільні телефони.

Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 1, ч. 2 ст. 321-1 (Фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів) ККУ.

Зловмисникам загрожує до 10 років ув’язнення. Слідчі дії тривають.