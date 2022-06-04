Продавали довідки про "інвалідність". Поліція розкрила схему вивезення призовників за кордон

За даними правоохоронців, мешканець Закарпатської області організував злочинну схему та залучив до оборудки двох львів'ян.

"Щоб чоловіки призовного віку мали правові підстави виїхати за кордон, фігуранти надавали їм підроблені медичні документи про наявність у них інвалідності та онлайн супроводжували поїздку поїздом. Вартість "інвалідності" для такого трансферу становила від 7 тисяч доларів США з однієї особи", - йдеться у повідомленні Нацполіції.

Головного організатора злочинної схеми затримали у Мукачеві при отриманні 7100 доларів США, а його спільників - у Львові.

"За незаконне переправлення осіб через державний кордон може загрожувати до 9 років позбавлення волі", - наголошують правоохоронці.