ua en ru
Ср, 02 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Продавали поддельные документы по всей стране: в Днепре задержали банду мошенников

Среда 02 июля 2025 11:21
UA EN RU
Продавали поддельные документы по всей стране: в Днепре задержали банду мошенников Фото: в Днепре задержали банду мошенников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

В Днепре девяти участникам преступной организации, которые занимались массовой подделкой и сбытом официальных документов, сообщили о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса Генерального прокурора.

По данным следствия, 49-летний житель Днепра вместе со своим родным братом и сыном наладили "бизнес", привлекая доверенных лиц из нескольких регионов Украины. Подозреваемые разработали четкий план деятельности с распределением ролей.

Как работала "схема"

Одни участники отвечали за необходимое оборудование и нелицензионное программное обеспечение, а другие - подыскивали действительные бланки официальных документов, вносили в них нужные изменения, ложные сведения и голографические защитные элементы. Они размещали объявления в одном из мессенджеров о поиске заказчиков продукции и связывались с клиентами.

Поддельные документы отправляли исключительно почтовой связью с соблюдением конспирации, отмечая при этом вымышленные фамилии и мобильные телефоны.

Проведено более 40 обысков

Правоохранители провели 40 санкционированных обысков на территории 8 областей и города Киева. По результатам мероприятий изъяли поддельные документы, в частности МВД и Национальной полиции Украины, оргтехнику, банковские карты, черновые записи и накладные, оружие, патроны и 4 автомобиля.

Организатору и еще трем участникам преступной организации избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, другим - содержание под стражей с альтернативой внесения залога.

Сейчас продолжаются следственные действия с целью привлечения к ответственности других фигурантов преступной организации.

Напомним, недавно ГБР разоблачило схему фиктивного прохождения военной службы депутатом Днепропетровского областного совета. Отмечается, что таким образом она пыталась создать положительный имидж и получить неправомерные выплаты из бюджета.

А на Киевщине двое офицеров попали под следствие за подделку обстоятельств смерти военного. Самоубийство скрыли, чтобы семья погибшего получила выплату в 15 миллионов гривен.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепропетровская область
Новости
Пожары, раненые и разрушения: появились фото последствий обстрела Харькова и области
Пожары, раненые и разрушения: появились фото последствий обстрела Харькова и области
Аналитика
Зеленский уволит Шмыгаля? Почему в Украине снова заговорили о смене правительства
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Зеленский уволит Шмыгаля? Почему в Украине снова заговорили о смене правительства