Продавали медвыводы и маршруты: СБУ задержала организаторов нескольких схем для уклонистов

Так, в Кировоградской области задержаны гендиректор частной больницы и заместитель руководителя центра скорой помощи, которые готовили фиктивные медсправки о непригодности к службе по состоянию здоровья.

Чтобы сфальсифицировать историю болезней своих клиентов, дельцы брали реальные результаты обследований других пациентов.

В Киевской области задержаны заместитель комбата воинской части и его водитель, которые торговали "тыловыми" должностями. За деньги они предлагали военнослужащим перевод в подразделения, удаленные от передовой.

В Черкасской области задержали медсестру частной больницы и бывшую секретаршу врачебно-консультативной комиссии, которая уже имеет подозрение за подделку документов. Фигурантки продавали справки о наличии инвалидности у родственников своих клиентов.

На Закарпатье задержаны четыре дельца, которые продавали военнообязанным маршруты побега в ЕС через лес в обход контрольно-пропускных пунктов. В Ивано-Франковской области подозрение получил безработный местный, который действовал по похожей "схеме" и переводил уклонистов за границу "горными тропами".

На Львовщине правоохранители задержали местного, который за 8 тысяч долларов обещал уклонистам "трансфер" в ЕС вне пунктов пропуска. Задержание произошло "на горячем", когда фигурант получал деньги от клиента за организацию побега за границу. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Другие схемы по уклонению от мобилизации

Недавно СБУ разоблачила очередную масштабную схему уклонения от мобилизации. Мужчины сразу из нескольких регионов Украины оформляли фиктивные документы об уходе за родственниками с инвалидностью. Схема действовала в большинстве регионов Украины, правоохранительные органы провели десятки обысков у причастных.

Также Служба безопасности Украины при участии Национальной полиции задержала дельцов, которые помогали украинцам избегать мобилизации в Вооруженные силы. Злоумышленники даже "клонировали" для этого приложения "Резерв+" и "Дія".