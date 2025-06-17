Продавали фейковые удостоверения аспирантов. В Запорожье разоблачен ректорат университета

Служба безопасности Украины (СБУ) и Национальная полиция разоблачила в Запорожье весь ректорат одного из университетов, который продал тысячи фейковых удостоверений аспирантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).

Детали дела

Разоблачен ректор частного университета, который за взятки оформлял уклонистов в аспирантуру вуза. Кроме него также разоблачены 8 его подчиненных, которые действовали в составе преступной организации. Среди них:

заместитель ректора;

руководство институтов учебного заведения.

Согласно деталям дела, с конца 2023 и до середины 2024-го фигуранты "заработали" более 50 млн гривен. Ректорат зачислял мужчин призывного возраста на дневную форму обучения без каких-либо вступительных экзаменов и посещения занятий.

Фото: в Запорожье разоблачен ректорат университета, который продавал фейковые удостоверения аспирантов (t.me/SBUkr)

"Схемой" воспользовались 2966 военнообязанных. Стоимость "оформления" составляла до 5 тысяч долларов.

"После предоставления документов "аспиранты" дополнительно платили на реквизиты вуза установленную сумму за два семестра в размере почти 20 тысяч гривен. Затем, по материалам дела, организаторы сделки снимали средства со счета университета и распределяли между собой", - пишет СБУ.

Что грозит

Ректору вуза и восьми его подчиненным сообщено о подозрении по:

ч. 1, ч. 2 ст. 255 - создание преступной организации, руководство такой организацией и участие в преступной организации;

ч. 4 ст. 368-3 - подкуп должностного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы;

ч. 3 ст. 362 - несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней;

ст. 336 - уклонение от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период.

Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы.