ua en ru
Вт, 17 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Продавали фейковые удостоверения аспирантов. В Запорожье разоблачен ректорат университета

Вторник 17 июня 2025 13:28
UA EN RU
Продавали фейковые удостоверения аспирантов. В Запорожье разоблачен ректорат университета Иллюстративное фото: в Запорожье разоблачен ректорат университета, который продавал фейковые удостоверения аспирантов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Служба безопасности Украины (СБУ) и Национальная полиция разоблачила в Запорожье весь ректорат одного из университетов, который продал тысячи фейковых удостоверений аспирантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).

Детали дела

Разоблачен ректор частного университета, который за взятки оформлял уклонистов в аспирантуру вуза. Кроме него также разоблачены 8 его подчиненных, которые действовали в составе преступной организации. Среди них:

  • заместитель ректора;
  • руководство институтов учебного заведения.

Согласно деталям дела, с конца 2023 и до середины 2024-го фигуранты "заработали" более 50 млн гривен. Ректорат зачислял мужчин призывного возраста на дневную форму обучения без каких-либо вступительных экзаменов и посещения занятий.

Фото: в Запорожье разоблачен ректорат университета, который продавал фейковые удостоверения аспирантов (t.me/SBUkr)

"Схемой" воспользовались 2966 военнообязанных. Стоимость "оформления" составляла до 5 тысяч долларов.

"После предоставления документов "аспиранты" дополнительно платили на реквизиты вуза установленную сумму за два семестра в размере почти 20 тысяч гривен. Затем, по материалам дела, организаторы сделки снимали средства со счета университета и распределяли между собой", - пишет СБУ.

Что грозит

Ректору вуза и восьми его подчиненным сообщено о подозрении по:

  • ч. 1, ч. 2 ст. 255 - создание преступной организации, руководство такой организацией и участие в преступной организации;
  • ч. 4 ст. 368-3 - подкуп должностного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы;
  • ч. 3 ст. 362 - несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней;
  • ст. 336 - уклонение от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период.

Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, РБК-Украина писало о том, как в мае в Украине разоблачили сразу пять новых схем уклонения от мобилизации. Среди задержанных - чиновники, бизнесмены и "артисты".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Запорожье
Новости
Люди под завалами и работа авиации: все о последствиях атаки РФ по районам Киева
Люди под завалами и работа авиации: все о последствиях атаки РФ по районам Киева
Аналитика
Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде