Что случилось?

"Военнослужащий отвечал за получение и выдачу дизельного топлива, предназначенного для нужд подразделения. Ради собственной наживы он продал более 20 тонн топлива из 30 тонн, выделенных военным. Нанесенный государству ущерб превысил 1,4 млн гривен", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что после начала уголовного производства подозреваемый возместил всю сумму в полном объеме.

Фото: Продал горючее подразделения ради наживы. Сообщено о подозрении командиру взвода (dbr.gov.ua)

Что чревато?

Командиру взвода сообщено о подозрении ч. 4 ст. 425 УК Украины - халатное отношение военного должностного лица к службе, если это причинило существенный вред в условиях военного положения или в боевой обстановке.

Подозреваемому грозит 8 лет тюрьмы.