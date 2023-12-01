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Продал горючее подразделения ради наживы. Сообщено о подозрении командиру взвода

Фото: Продал горючее подразделения ради наживы. Сообщено о подозрении командиру взвода (dbr.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Сообщено о подозрении командиру взвода одной из воинских частей противовоздушной обороны Одесской области. Он продал более 20 тонн стратегического топлива.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.

Что случилось?

"Военнослужащий отвечал за получение и выдачу дизельного топлива, предназначенного для нужд подразделения. Ради собственной наживы он продал более 20 тонн топлива из 30 тонн, выделенных военным. Нанесенный государству ущерб превысил 1,4 млн гривен", - пишет пресс-служба. 

Отмечается, что после начала уголовного производства подозреваемый возместил всю сумму в полном объеме.

 

Фото: Продал горючее подразделения ради наживы. Сообщено о подозрении командиру взвода (dbr.gov.ua)

Что чревато?

Командиру взвода сообщено о подозрении ч. 4 ст. 425 УК Украины - халатное отношение военного должностного лица к службе, если это причинило существенный вред в условиях военного положения или в боевой обстановке. 

Подозреваемому грозит 8 лет тюрьмы.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что ГБР совместно с СБУ разоблачило должностных лиц одной из воинских частей в Киевской области на сделках с продуктами для их личного состава на миллионы гривен.

Также недавно был разоблачен бывший командир воинской части во Львовской области, из-за преступной халатности которого государство потеряло 25 млн гривен.

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Одесса