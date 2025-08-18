Продан о цели изъятия у Киева 8 млрд: местную власть хотят сделать несостоятельной

"Забрать 8 млрд грн - средства налога на прибыль, которые предназначены на выполнение функций столицы. Несмотря на то что этим нарушается Бюджетный кодекс, нарушается закон о столице, закон о местном самоуправлении. Это один из самых сильных рычагов, кроме уголовных дел, чтобы обескровить местное самоуправление. Потому что когда ты имеешь обязательства что-то делать, а денег на это нет, то на тебя можно переводить все стрелки или говорить, что ты не в состоянии работать, и вводить военные администрации", - заявила Продан.

Она отметила, что власть продолжает отбирать средства не только у столичной общины, но и у других.

"Во время военного положения общинам добавили полномочий по мобилизации, строительству защитных сооружений, снаряжению военных и тому подобное. И при этом государственная власть забирает деньги у общин. В 2023 году забрала военный и силовой НДФЛ, в 2024-м - средства реверсной дотации. Теперь пытаются в бюджетной резолюции забрать еще 4% НДФЛ", - сообщила советник главы АГУ.

Продан подчеркнула, что власть задействует и много других методов для уничтожения местного самоуправления.

"Со всех сторон сегодня государственная власть делает все для того, чтобы в Украине местного самоуправления не было. Открываются уголовные производства. Кроме того, пытаются ввести дополнительный контроль за всеми действиями местного самоуправления. На уровне законодательства до сих пор не урегулирована работа начальников и сотрудников военных администраций. При этом максимально создаются военные администрации. Даже там, где работают действующие советы. Таким образом, из-за введения военных администраций населенных пунктов нивелируется работа местного самоуправления", - подчеркнула Продан.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада уже пыталась забрать у столицы 8 млрд грн налога на прибыль, что было предусмотрено законопроектом №13439-3.