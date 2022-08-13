Продав авто і гумдопомогу замість відправки на фронт: організатора схеми затримали

12 серпня правоохоронці затримали чоловіка під час продажу двох авто за 3600 доларів. Він також отримав завдаток для придбання партії авто на 280 тисяч гривен. Раніше було задокументовано продаж чоловіком бронежилетів 5-го класу. Проте, відповідно до висновку експертного дослідження, заявлений клас не відповідав технічним вимогам.

Наразі відомо про завезення під виглядом гуманітарної допомоги та продаж шести автівок на 12 тисяч доларів.

Правоохоронці провели п’ять обшуків у фігуранта. Вилучили три автомобілі, комплектуючі до транспортних засобів, шоломи, розгрузки та плити до бронежилетів, медичні підсумки, побутову хімію та засоби гігієни.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення чоловіку про підозру. Проводяться заходи для встановлення та притягнення до відповідальності осіб, які можуть бути причетні до налагодженої "схеми".

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом незаконного використання з метою отримання прибутку гумдопомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги (ст. 201-2 КК).