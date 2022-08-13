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Продав авто і гумдопомогу замість відправки на фронт: організатора схеми затримали

Фото: чоловік продав авто і гумдопомогу замість відправки на фронт (facebook.com/UA.National.Police)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Чоловік завозив автомобілі, військову амуніцію і гуманітарну допомогу з-за кордону з нульовим розмитненням, але замість відправки на фронт - продав їх. Хмельницькі поліцейські затримали організатора схеми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію.

12 серпня правоохоронці затримали чоловіка під час продажу двох авто за 3600 доларів. Він також отримав завдаток для придбання партії авто на 280 тисяч гривен. Раніше було задокументовано продаж чоловіком бронежилетів 5-го класу. Проте, відповідно до висновку експертного дослідження, заявлений клас не відповідав технічним вимогам.

Наразі відомо про завезення під виглядом гуманітарної допомоги та продаж шести автівок на 12 тисяч доларів.

Правоохоронці провели п’ять обшуків у фігуранта. Вилучили три автомобілі, комплектуючі до транспортних засобів, шоломи, розгрузки та плити до бронежилетів, медичні підсумки, побутову хімію та засоби гігієни.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення чоловіку про підозру. Проводяться заходи для встановлення та притягнення до відповідальності осіб, які можуть бути причетні до налагодженої "схеми".

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом незаконного використання з метою отримання прибутку гумдопомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги (ст. 201-2 КК).

Нагадаємо, правоохоронці затримали жительку Києва, яка співпрацювала з ФСБ РФ та передавала їм дані про українських військових.

Також СБУ затримали агента ФСБ, що коригував ракетний удар по Харківській ОВА.

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