Міцніше за метал: вчені створили унікальний матеріал для захисту телефонів

Матеріал отримав назву 2DPA-1. Його можна виробляти у великій кількості й використовувати як міцне покриття для автомобільних деталей, або ж екранів мобільних телефонів. Також він може бути корисним під час будівництва мостів й будівель. Вчені вже подали заявки на патенти.

Полімери, які складаються з мономерів, здатні набувати необхідну їм форму шляхом лиття під тиском. Довгий час вчені були переконані у тому, що якби полімери змусити рости лише в одній площині - це дозволило б створювати надзвичайно міцні матеріали, однак мономери вперто росли у всіх напрямках.

Вчені Массачусетського технологічного інституту знайшли спосіб, який дозволяв створювати двовимірний лист - поліараміди. Мономери ростуть у двох вимірах, утворюючи диски, що здатні накладатися один на одного завдяки водневим зв’язкам.

"Він самозбирається в розчині, і після того, як ми синтезуємо матеріал, можна легко наносити методом центрифугування тонкі плівки, які мають надзвичайну міцність", - підкреслив один із дослідників.