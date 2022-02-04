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Міцніше за метал: вчені створили унікальний матеріал для захисту телефонів

Автор: Сергій Пишкін

Вчені Массачусетського технологічного інституту створили матеріал, який міцніше за сталь та легкий, як пластик. Це вдалося зробити завдяки процесу полімеризації у двох вимірах.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Nature.

Матеріал отримав назву 2DPA-1. Його можна виробляти у великій кількості й використовувати як міцне покриття для автомобільних деталей, або ж екранів мобільних телефонів. Також він може бути корисним під час будівництва мостів й будівель. Вчені вже подали заявки на патенти.

Полімери, які складаються з мономерів, здатні набувати необхідну їм форму шляхом лиття під тиском. Довгий час вчені були переконані у тому, що якби полімери змусити рости лише в одній площині - це дозволило б створювати надзвичайно міцні матеріали, однак мономери вперто росли у всіх напрямках.

Вчені Массачусетського технологічного інституту знайшли спосіб, який дозволяв створювати двовимірний лист - поліараміди. Мономери ростуть у двох вимірах, утворюючи диски, що здатні накладатися один на одного завдяки водневим зв’язкам.

"Він самозбирається в розчині, і після того, як ми синтезуємо матеріал, можна легко наносити методом центрифугування тонкі плівки, які мають надзвичайну міцність", - підкреслив один із дослідників.

Нагадаємо, РБК-Україна розповідало про те, що британська компанія CausaLens планує навчити прогностичну нейромережу сприймати світ, як людина.

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