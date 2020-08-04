Проблеми всередині УЗ загрожують соціальним вибухом, - нардеп

Фото: Олександр Скічко (РБК-Україна)

Скічко прокоментував пікет працівників Уз під стінами міністерства

Працівники "Укрзалізниці" дали свою оцінку нефаховості, неефективності й жадібності керівництва УЗ та Міністерства транспорту та інфраструктури України.

Про це написав голова парламентського підкомітету з питань залізничного транспорту Олександр Скічко у Facebook, коментуючи акцію протесту, розпочату працівниками УЗ під стінами міністерства.

"Невирішення проблем компанії загрожує потужним соціальним вибухом з непередбачуваними політичними наслідками. І це буде на совісті правління, наглядової ради УЗ, керівництва Мінтрансу - усіх тих, хто виписує собі зарплати та премії по кількасот тисяч гривень на місяць, думаючи, що фаховим залізничникам вистачить і 12 тисяч на місяць", - вважає Скічко.

В разі невиконання вимог, протестувальники обіцяють влаштувати постійне пікетування Міністерства транспорту та інфраструктури.

Нагадаємо, у липні комітет з питань транспорту та інфраструктури Верховної ради оголосив недовіру правлінню "Укрзалізниці" та порушив питання про збір підписів за відставку міністра транспорту Владислава Криклія.