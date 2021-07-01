Проблеми з рейсами між Україною та Туреччиною вирішені, - МЗС
Фото: рейси в Анталію відновлені (Віталій Носач, РБК-Україна)
Український авіаперевізник "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) вирішив проблему з отриманням дозволів на польоти з та до Анталії. Вже відбулися перші рейси до Києва та Запоріжжя.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Міністерства закордонних справ України Олега Ніколенка у Twitter.
"За інформацією авіаперевізника, питання отримання дозволів на польоти до/з Туреччини вирішене. Вже відбули перші рейси Анталія-Київ, Анталія-Запоріжжя. Решта вилітатиме відповідно до оновленої польотної програми", - зазначив він.
У міністерстві також закликали українських пасажирів перевіряти розклад на сайті перевізника.
Нагадаємо, сьогодні затрималася низка рейсів між Україною та Анталією. Авіакомпанія МАУ пояснила причину.