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Проблемные долги. Как правильно сотрудничать с коллекторами

Среда 29 мая 2024 06:15
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Проблемные долги. Как правильно сотрудничать с коллекторами Заемщикам следует помнить о своих правах и обязанностях (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Руслан Кисляк

Просрочка кредита часто приводит к привлечению финансовым учреждением коллекторов для урегулирования задолженности. Это законный способ, которым финучреждения осуществляют взыскание долгов.

Если ваше финансовое состояние ухудшилось (например, вы потеряли работу или работоспособность и можете подтвердить это документально) и оплачивать кредит вовремя больше нет возможности, стоит обратиться в финансовое учреждение с просьбой о реструктуризации долга и прекращении действий коллекторов, советуют в Национальном банке Украины.

Если вы столкнулись с работой коллекторских компаний, то должны знать о своих правах и правах коллекторов.

О чем речь:

Кто имеет право взимать долги

Компании, осуществляющие коллекторскую деятельность, должны быть включены в реестр Национального банка.

Коллекторы имеют право уведомлять должника о наличии задолженности; а также обратиться в суд, если финансовое учреждение предоставило соответствующие полномочия коллекторской кампании или "продало" ваш долг.

Взимать принудительно задолженность имеют законодательные основания только органы Государственной исполнительной службы и частные исполнители, соблюдая официальные процедуры при наличии соответствующего решения суда.

Что разрешено и запрещено коллекторам

Коллектору разрешено уведомлять должника о наличии задолженности в следующих формах:

  • проводить телефонные и видеопереговоры, личные встречи с потребителем. Проведение личных встреч возможно исключительно с 9 до 19 часов при условии, что лицо, с которым осуществляется взаимодействие, не возражает против проведения встречи и предварительно дало согласие на личную встречу во время телефонного разговора или отдельное письменное согласие на это. Место и время встречи подлежат обязательному предварительному согласованию;
  • отправлять текстовые, голосовые и другие сообщения только в течение определенного времени;
  • отправлять почтовые отправления с пометкой "Вручить лично" по месту жительства или пребывания или по месту работы физического лица.

Коллекторам запрещено:

  • искать и использовать данные относительно графика работы должников, состояния их здоровья, встреч, путешествий и информации в соцсетях;
  • использовать угрозы, шантаж, оказывать психологическое и физическое давление;
  • вводить в заблуждение потребителя относительно срока погашения и размера долга, требовать компенсировать работу коллекторов и стоимость мер, направленных на погашение долга;
  • взаимодействовать с 20.00 до 9.00, а также по выходным, праздничным и нерабочим дням по собственной инициативе коллекторов;
  • пользоваться сервисом автодозвона более 30 минут;
  • сообщать третьим лицам о наличии задолженности или требовать от них принять на себя обязательства по задолженности, если иное не указано в кредитном договоре;
  • вредить репутации потребителя;
  • встречаться с должником без уведомления и согласования этой встречи;
  • взаимодействовать с должником и связанными лицами в случае, если человек находится в больнице, является недееспособным или ограниченным в дееспособности лицом, инвалидом 1 группы или несовершеннолетним лицом с момента получения подтверждающих документов;
  • взаимодействовать более двух раз в сутки, кроме случаев, когда инициатива исходит от должника.

Угрозы коллекторов вне закона. Не прощайте им – обращайтесь в НБУ или в Национальную полицию Украины.

Если столкнулись с незаконными действиями коллекторов

Если вы столкнулись с незаконными действиями коллекторов, сделайте следующие шаги:

  1. Обратитесь в финансовое учреждение, занимающееся взысканием вашей задолженности, с письменной жалобой на действия сотрудников.
  2. Если вашу жалобу проигнорируют – соберите доказательную базу: запишите звонки, сделайте скрины сообщений. Предоставьте эти материалы в Национальный банк вместе с жалобой на финансовое учреждение. Сделать это можно с помощью сервиса Опендатабот.
  3. Если вам угрожают или применяют психологическое и физическое насилие, обратитесь в Национальную полицию Украины.

Если компания, осуществляющая коллекторскую деятельность, не включена в реестр Национального банка, следует обращаться в правоохранительные органы. Ведь в таком случае НБУ, к сожалению, помочь не сможет.

Не брали кредит и ничего не подписывали – откажитесь от взаимодействия с коллектором.

Бывают случаи, когда коллекторы звонят по телефону или посылают сообщения по поводу кредита, который лицо не брало и не выступало поручителем.

С точки зрения закона, чтобы прекратить такие контакты, достаточно запретить коллекторской службе беспокоить вас и требовать от коллекторов прекратить такое взаимодействие.

Звонки не прекращаются. Что делать?

  1. Спросить название финансового учреждения, из которого звонят, узнать основание звонка.
  2. Зафиксировать нарушение своих прав (сделать скриншоты экрана телефона с сообщениями и журнала звонков, сделать аудио запись телефонных разговоров и т.п.).
  3. Написать и отправить жалобу по адресу компании, представители которой вас беспокоят.
  4. Если нет реакции – сообщить о нарушении в Национальный банк Украины.

Действия коллекторов в период военного положения

На время действия в Украине военного положения от взыскания долгов по потребительскому кредитованию освобождаются следующие категории граждан:

  • военнослужащие, в том числе те, кто служит в рядах ВСУ, Нацгвардии, Теробороны, Госпогранслужбы, Госспецсвязи и других военных формирований;
  • военнослужащие, ставшие лицами с инвалидностью из-за ранений во время службы;
  • родственники погибших и пропавших без вести военнослужащих;
  • лица, находящиеся в плену или пропавшие без вести.

Ранее РБК-Украина писало о том, как правильно оформить реструктуризацию кредита, и почему это нужно делать.

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