Проблемы на границе с Польшей: что происходит на пунктах пропуска и куда лучше ехать

На пункте пропуска "Шегини" продолжаются ремонтно-модернизационные работы, из-за чего временно затруднено движение легкового и грузового транспорта на украинско-польской границе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.
Сейчас на направлении выезда из Украины прокладывают инженерные сети и демонтируют дорожное покрытие.
"Работы проводятся в рамках проекта по обновлению инфраструктуры. Его цель - сделать пересечение границы более комфортным, безопасным и быстрым в будущем", - говорится в сообщении.
Путешественников просят учесть это при планировании поездок и, по возможности, выбирать альтернативные пункты пропуска.
Наиболее загруженные: "Краковец", "Шегини".
Средняя загруженность: "Рава-Русская", "Грушев" и "Угринов".
Наименее загруженные: "Нижанковичи", "Смильница".
Ранее РБК-Украина писало, что пункт пропуска "Шегини" на границе с Польшей с 13 марта до 10 мая 2025 года будет работать в замедленном режиме из-за реконструкции.
Это может вызвать задержки в оформлении грузов. Пограничная служба рекомендует путешествующим планировать маршруты с учетом этой информации и рассмотреть альтернативные пункты пропуска.
Также мы писали, что пункт пропуска "Косино" на границе с Венгрией во вторник, 18 марта, временно приостанавливал работу. Это связано с подключением системы бесперебойного питания.
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