Проблемы на границе с Польшей: что происходит на пунктах пропуска и куда лучше ехать

Ранее РБК-Украина писало, что пункт пропуска "Шегини" на границе с Польшей с 13 марта до 10 мая 2025 года будет работать в замедленном режиме из-за реконструкции.

Это может вызвать задержки в оформлении грузов. Пограничная служба рекомендует путешествующим планировать маршруты с учетом этой информации и рассмотреть альтернативные пункты пропуска.

Также мы писали, что пункт пропуска "Косино" на границе с Венгрией во вторник, 18 марта, временно приостанавливал работу. Это связано с подключением системы бесперебойного питания.

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