Проблемы с бюджетом в США усугубляют неопределенность относительно помощи Украине, - Боррель

Проблемы с бюджетом в Соединенных Штатах Америки усугубляют неопределенность относительно дальнейшей помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главного дипломата Европейского Союза Жозепа Борреля.

По его словам, перипетии вокруг принятия бюджета США, где нет помощи Украине, усиливают неопределенность будущей поддержки со стороны Вашингтона.

"В краткосрочной перспективе мы не смогли компенсировать отсутствие поддержки США, и мы надеемся, что наши друзья и союзники быстро найдут способы выйти из тупика", - отметил Боррель.

Он подчеркнул, что если подобная ситуация будет продолжаться в будущем, это повысит ответственность Евросоюза.

Также дипломат добавил, что ЕС укрепляет оборонное сотрудничество с Украиной, а мир должен быть установлен на справедливых условиях Киева.

"Мы послали сильный сигнал России: мы продолжаем и будем полностью поддерживать борьбу Украины за свободу и суверенитет", - отметил Боррель.

Споры в Конгрессе США

Напомним, Конгресс США не внес новое финансирование помощи Украине в закон о временном бюджете. Этот вопрос хотят рассмотреть раздельно.

Кроме того, Палата представителей отправила в отставку спикера Кевина Маккарти, поддерживавшего военную помощь Украине.

На фоне этого Пентагон уже предупредил Конгресс о возможных проблемах с поставкой оружия в Украину. По данным издания Politico, у Байдена ищут альтернативные пути финансирования помощи Украине.