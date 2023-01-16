Проблеме финансового дисбаланса энергорынка необходимо уделить особое внимание, - экс-министр

Государство должно уделить особое внимание финансовому дисбалансу энергорынка, что усложняет работу энергокомпаний в условиях войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на экс-министра энергетики Юрия Продана.

"По моему мнению, есть еще одна причина, которая тоже может повлиять на сроки ограничения потребителей. Мне кажется, что наш рынок электроэнергии достаточно финансово несбалансирован. Он не был сбалансирован и до начала полномасштабной агрессии, а сегодня, мне кажется, он вообще финансово не балансируется", - сказал он.

Продан отметил, что на рынке недостаточно средств, чтобы энергетические компании могли нормально работать.

Он добавил, что из-за того, что уменьшилось поступление средств энергокомпаниям и увеличилось количество долгов, этому вопросу необходимо уделить особое внимание.

Продан подчеркнул, что сейчас даже не поврежденное оборудование быстро изнашивается из-за работы в тяжелейших условиях. Поэтому энергетики сейчас не только ремонтируют поврежденное оккупантами оборудование, но и чинят оборудование, которое выходит из строя из-за неправильной эксплуатации.

Напомним, Украинская ассоциация бизнеса и торговли (UBTA) отмечает, что для скорейшего восстановления поврежденной в результате российских обстрелов энергетической инфраструктуры необходимо обеспечить ликвидность энергорынка.

Также советник премьер-министра и руководитель "Центра экономического восстановления" Кирилл Криволап считает, что энергетическим компаниям необходима ликвидность и нормальное функционирование энергорынка, чтобы они могли построить новую и современную энергосистему.