Проблемі фінансового дисбалансу енергоринку необхідно приділити особливу увагу, - екс-міністр

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на екс-міністра енергетики Юрія Продана.

"На мій погляд, є ще одна причина, яка теж може вплинути на терміни обмеження споживачів. Мені здається, що наш ринок електроенергії досить фінансово незбалансований. Він не був збалансований і до початку повномасштабної агресії, а сьогодні, мені здається, він взагалі фінансово не балансується", - сказав він.

Продан зазначив, що на ринку недостатньо коштів, щоб енергетичні компанії могли нормально працювати.

Він додав, що через те, що зменшилось надходження коштів енергокомпаніям та збільшилась кількість боргів, цьому питанню необхідно приділити особливу увагу.

Продан підкреслив, що зараз навіть не пошкоджене обладнання швидко зношується через роботу в надзвичайно важких умовах. Тому енергетики зараз не тільки ремонтують пошкоджене окупантами обладнання, а ще й лагодять обладнання, яке виходить з ладу через неправильну експлуатацію.

Нагадаємо, Українська асоціація бізнесу і торгівлі (UBTA) зазначає, що для якнайшвидшого відновлення пошкодженої внаслідок російських обстрілів енергетичної інфраструктури необхідно забезпечити ліквідність енергоринку.

Також радник прем’єр-міністра та керівник "Центру економічного відновлення" Кирило Криволап вважає, що енергетичним компаніям необхідна ліквідність та нормальне функціонування енергоринку, щоб вони мали змогу побудувати нову і сучасну енергосистему.