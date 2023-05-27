Проблема небалансов в "зеленой" энергетике не решается уже 8 месяцев, - "Гарантированный покупатель"

"С 8 сентября у нас нет формулы (расчета небалансов, - ред.). Предыдущая обжалована судом, а новая, даже после 8 месяцев, до сих пор не утверждена. Это несмотря на то, что подавались многократно предложения", - сказала Данилкова.

По ее словам, из-за отсутствия утвержденной формулы расчета небалансов "Гарантированный покупатель" не получает нужный объем средств от "Укрэнерго", заложенных в компании в тарифе на передачу электроэнергии.

"Тот субъект, который должен финансировать, не платит ни копейки. При том, когда даже проблем с формулой не было и доля небалансов рассчитывалась, у нас были проблемы с тем, что акты под всякими предлогами не подписывались", - сказала Данилкова.

Она подчеркнула, что для улучшения финансового состояния зеленой энергетики нужно обеспечить полноту текущих расчетов, то есть не накапливать новые долги, НКРЭКУ утвердить формулу небалансов, а также стимулировать "Укрэнерго" к более эффективному сбору средств по уплате тарифа на передачу.

Напомним, 8 сентября 2022 года Верховный суд признал незаконной и отменил формулу НКРЭКУ об исчислении небалансов, которая возлагала ответственность на предприятия "зеленой" энергетики за то, что ГП "Гарантированный покупатель" неэффективно торгует электроэнергией.