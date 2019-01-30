Проблема напливу біженців, переселенців і приїжджих хвилює близько 10% українців

Громадяни набагато більше занепокоєні власними економічними проблемами

Проблема вынужденного переселения не воспринимается гражданами Украины как угроза, которая беспокоит население больше всего. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга Института социологии НАНУ.

Как отмечается в презентации исследования, проблема наплыва беженцев, переселенцев и приезжих волновала людей в 2015 году не намного больше, чем тогда, когда проблемы ВПЛ в стране вообще не существовало (для сравнения: в 2012 году 10% опрошенных считали, что люди боятся наплыва различных групп мигрантов, в 2014 - 14%, в 2015 - 15%, в 2016 - 20%, в 2017 - 13%, в 2018 - 12%).

"То есть с 2014 до 2016 года обеспокоенность проблемой несколько выросла, но актуализация угрозы на фоне стремительного роста числа переселенцев не была значительной, а с 2017 годом упала до предвоенного уровня. А среди крупнейших субъективных угроз в 2018 году респонденты назвали рост цен (74%), безработицы (58%) и невыплату зарплат и пенсий (57%)", - отметили социологи.

dif.org.ua

Мониторинг Института социологии НАНУ "Украинское общество" - ежегодный опрос, который освещает динамику изменений в отношении населения к внутренне перемещенным лицам (ВПЛ). Проводится в течение 2015-2018 годов во всех регионах Украины за исключением оккупированных Россией территорий. Каждый год было опрошено 1800 респондентов в возрасте от 18 лет. Презентация опроса "Внутренне перемещенные лица: реалии и перспективы" проводится фондом "Демократические инициативы" в рамках Программы содействия общественной активности "Включайся!", который финансируется Агентством США по международному развитию (USAID) и реализуется Pact в Украине.

Напомним, что по данным уполномоченного Верховной рады по правам человека, в Украине насчитывается около 1,6 млн внутренне перемещенных лиц.

По данным Счетной палаты, с 2014 года на помощь переселенцам с Донбасса из государственного бюджета потрачено более 10 млрд грн.