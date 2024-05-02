Проблема хрущевок в Украине. Какие варианты решения рассматривают в парламенте

В Верховной раде изучают возможность применения европейского опыта решения проблемы устаревшего жилищного фонда - в частности, малометражных "хрущевок". Среди популярных в ЕС методов - надстройка дополнительных этажей, перестройка квартир ради увеличения их площади, застройка площади между домами, а также снос целых районов ради нового строительства на их месте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

По ее словам, все это может стать продолжением новой - ориентированной на опыт ЕС, жилищной политики, которую в Украине сейчас разрабатывают для получения 50 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility. Соответствующий законопроект - "Об основных принципах жилищной политики" планируют презентовать в течение следующих двух месяцев.

По словам Шуляк, в Украине процессы, связанные с реконструкцией устаревшего жилья до сих пор регулирует закон "О комплексной реконструкции кварталов (микрорайонов) устаревшего жилищного фонда", принятый в 2006 году. Он абсолютно неэффективен, во-первых, из-за того, что предполагает согласие на переселение всех жильцов дома, во-вторых, за неимением государственного финансирования.

Последний раз решить проблему устаревшего жилищного фонда в Украине попытались в 2021 году, когда был зарегистрирован законопроект №6458. Он предусматривал, в частности, что под реконструкцию устаревшего жилья подпадают дома разной этажности, а не только 5-этажки. При этом заказчиками таких проектов могут являться исполнительные органы сельских, поселковых и городских советов.

Законопроект также расширял перечень возможных источников финансирования проектов реконструкции и приводил алгоритм принятия решений по реконструкции или сносу. Кроме того, предполагалось усовершенствовать процедуру выдачи компенсации владельцам устаревшего жилья и различные возможные варианты отселения жителей во время реконструкции. Впрочем, полномасштабное вторжение существенно изменило приоритеты в реализации государственных решений.

С необходимостью модернизации устаревшего жилищного фонда сталкивается большинство урбанизированных государств современного мира. Выбор моделей, механизмов, инструментов в той или иной стране зависит как от масштаба самой проблемы, так и от уровня развития экономики государства и его социальной ориентации. Поэтому и Украине следует разрабатывать свой вариант решения проблемы устаревшего жилья, в то же время принимая во внимание опыт ЕС, как это происходило на примере законопроекта "Об основах жилищной политики", - отметила Шуляк.

Глава профильного комитета ВР также сообщила, что в странах ЕС программа ликвидации зданий с неудовлетворительными условиями проживания предусматривает ряд субсидий домовладельцу на снос и реконструкцию изношенного жилья, а сама реконструкция осуществляется преимущественно без выселения или отселения жильцов с максимально возможным соблюдением нормальных бытовых условий.

Важным пунктом, с которым следует учитывать, отметила Шуляк, является то, что в ЕС наряду с реновацией жилья действует так называемый редевелопмент. Если реновация означает принудительный снос зданий независимо от их технического состояния, извлечение из-под земли инженерных сетей и выемку фундаментов, то редевелопмент означает изменение функционального назначения территорий с целью их эффективного использования. По сути, редевелопмент - процесс вторичного, комплексного развития территории - ее "возрождение", рассказала парламентарий.

В Украине, по мнению председателя Комитета градостроительства, возможным сценарием решения проблемы устаревшего жилья могут быть надстройки дополнительных этажей и мансард, реконструкция дома без отселения жильцов и энергосбережение за счет проведения модернизации инженерного оборудования.

"Также речь может идти об изменении архитектурно-планировочной и объемно-пространственной организации квартир в здании и заполнении разрывов между зданиями новым домом", - подытожила Шуляк.