Проблема на роки. У МВС назвали терміни розмінування територій після війни

Міністерство внутрішніх справ заявляє, що процес розмінування територій України складний. Він може зайняти декілька років.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова радника очільника МВС Вадима Денисенка в ефірі українського телемарафону.
"Це дійсно проблема на роки. Ми всі пам'ятаємо, що снаряди Другої світової війни довгий час вибухали, навіть умовно у 2020 році. На жаль, активна фаза по розмінуванню буде справді тривати як мінімум кілька років", - заявив представник МВС.
Нагадаємо, в Генштабі ЗСУ розповіли, що з початку війни втрати ворога склали близько 13 800 осіб.
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