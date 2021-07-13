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Проблема не у форматі: посол Франції озвучив позицію по розширенню "нормандської четвірки"

Автор: Анастасія Рокитна

У Франції вважають, що зміна нормандського формату не допоможе вирішити ситуацію на Донбасі. Все залежить від політичної волі Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю посла Франції Етьєна де Понсена tsn.ua.

За його словами, позиція Франції полягає в тому, що проблема не в форматі.

"Ми готові до будь-якого варіанту, готові розглянути будь-яку з можливостей. З нашого боку немає жодної поганої волі. Але справжньою проблемою є відсутність політичної волі сторін, зокрема, російської сторони щодо реалізації та виконання своїх зобов'язань. Отже, справа не у зміні формату, на жаль, завдяки якій у Росії з’явиться бажання до миру", - вважає він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський хоче залучення Сполучених Штатів Америки до переговорного процесу щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Глава держави планує обговорити це з лідерами США та Німеччини.

Раніше Зеленський не виключав, що заради залучення США до врегулювання на Донбасі може бути створений новий формат переговорів.

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ФранціяНормандська четвірка