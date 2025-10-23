Проблема для Берлина: немецкая "дочка" "Роснефти" попала под санкции США, - Bloomberg

Немецкое подразделение российской компании "Роснефть", Rosneft Deutschland, которое находится под управлением немецкого правительства, может остаться без основных клиентов из-за санкций США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Источники издания сообщили, что Rosneft Deutschland не получил исключения из санкций США против "Роснефти", "Лукойла" и их дочерних структур. Таким образом, для Rosneft Deutschland является реалистичной угроза потерять основных клиентов, поскольку нефтетрейдеры, банки и нефтяные компании уже угрожали разорвать деловые отношения с этим подразделением российской компании.
Сейчас правительство Германии ведет переговоры с США, чтобы защитить Rosneft Deutschland от санкций. Ограничения, введенные Вашингтоном, дают клиентам российских компаний время до 21 ноября, чтобы прекратить любые отношения с организациями, где более 50% принадлежит России.
При этом Rosneft Deutschland с 2022 года находится под "опекунством" со стороны правительства, которое возобновляется каждые шесть месяцев. Но о национализации этого актива речи пока не идет. Поэтому Берлину придется договариваться - возможно, по тому же принципу, как была заключена договоренность с Британией.
"Мы предполагаем, что меры, принятые Соединенными Штатами, а также ЕС и Великобританией, не направлены против дочерних компаний "Роснефти" в Германии", - заявило министерство экономики Германии 23 октября.
Германия после начала вторжения РФ в Украину в 2022 году конфисковала Rosneft Deutschland, местное подразделение российской компании. Но его не национализировали, а передали "под опеку" - чтобы избежать попытки Кремля присвоить активы Германии в России.
Rosneft Deutschland владеет акциями трех немецких нефтеперерабатывающих заводов и долей Трансальпийского нефтепровода. На нее суммарно приходится 12% нефтеперерабатывающей мощности Германии.
Напомним, вечером 22 октября США ввели жесткие санкции против российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл". Как заявили в Министерстве финансов США, причиной решения стало нежелание российского диктатора Владимира Путина согласиться на мир в Украине.
Санкции запрещают транзакции с подсанкционными компаниями и всеми их дочерними структурами. Активы компаний в США будут обездвижены.