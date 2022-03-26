Щоб не було проблем з легалізацією. Українців закликали ставити позначки в паспортах на кордоні

У Держприкордонслужбі розповіли що все більше українців стикаються з проблемою легалізації за кордоном. За словами прикордонників проблеми пов'язані з відсутністю в паспортах міток, що свідчать про перетин кордону.

"У зв'язку з даною ситуацією рекомендуємо громадянам України, які планують шукати тимчасовий притулок за кордоном, в пунктах пропуску звертатися до співробітників Держприкордонслужби з питань видачі відповідних відміток."- йдеться в заяві.

Так само у відомстві додали, що згідно із законодавством видача відміток про перетин кордону не є обов'язковою.