Затори та аварії: наслідки ожеледиці в Києві

У Києві замість снігопаду, який прогнозували, почався крижаний дощ. Через негоду практично всі головні магістралі столиці завмерли в заторах, а також сталося кілька дорожньо-транспортних пригод.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію Патрульної поліції столиці.

На дворі йде дощ, але оскільки спостерігається мороз, то вода відразу ж замерзає на дорогах і тротуарах. Це ускладнює рух не тільки транспорту, а й пішоходів.

Фото: ожеледиця у Києві (РБК-Україна)

Так, на Столичному шосе сталася ДТП, в результаті якого ускладнено рух у напрямку вулиці Академіка Заболотного.

Фото: ДТП на Столичному шосе (t.me/kyivpatrol)

Згідно з даними Google maps, у Києві сталося близько 20 ДТП. Зокрема, на вулиці Хрещатик, Великій Окружній, проспекті Валерія Лобановського, вулиці Волинській, на вулиці Олени Теліги, вулиці Антоновича, вулиці Марії Цвєтаєвої.

Крім того, по інформації dtp.kiev.ua, на Андріївському узвозі автомобіль на швидкості в'їхав у групу людей через ожеледицю. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

Фото: ДТП на Андріївському узвозі (t.me/dtpkievua)

Також на вулиці Газопровідній сталося кілька дорожньо-транспортних пригод.

Патрульні попередили, що сьогодні на дорогах столиці ожеледиця.

"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг", - йдеться в повідомленні.

Фото: ожеледиця у Києві (РБК-Україна)

Нагадаємо, раніше синоптики повідомили, що найближчими днями погода в Україні значно погіршиться.

Крім того, у Київській та Житомирській областях обмежили рух великогабаритного транспорту з-за негоди.