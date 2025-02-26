Пробейте его по VIN-коду: как расшифровать главный номер автомобиля

Казалось бы, просто строка цифр и букв - а содержит в себе все подробности об автомобиле вплоть до дня и города его выпуска. Более того, VIN-код помогает рассказать и историю покупки, и характер эксплуатации конкретного авто.

О том, что можно узнать из идентификационного VIN-кода машины, читайте в материале РБК-Украина .

Слишком много значат автомобили для общества, чтобы делать все их неотличимыми друг от друга - это человечество поняло еще столетие назад. Да и самим автопроизводителям была нужна четкая идентификация каждого выпущенного экземпляра (рекламации, сервис, ремонты, запчасти). Поэтому постепенно заводы начали вводить ту или иную систему нумерации своей продукции. Сначала это была просто "сквозная" нумерация машин, затем некоторые компании начали выделять модели и версии шасси. Но со временем и этого оказалось мало.

Для чего нужен VIN-код

Уже в середине прошлого века, когда автомобили производства разных стран и континентов начали "перемешиваться" по всему миру, возникла потребность в единой всемирной системе идентификации транспортных средств.

И был создан сегодняшний семнадцатизначный VIN-код - Vehicle Identification Number (от англ.- идентификационный номер автомобиля). И уже к 1980-м годам он превратился в некое досье транспортного средства, из которого можно узнать основные характеристики не определенной модели данной марки, а каждого конкретного экземпляра. При том что код формируется по единому всемирному принципу, имеют место небольшие отличия у брендов.

Как раскодировать VIN-код

Идентификационный номер автомобиля содержит три группы знаков, как цифр, так и букв. В частности, использованы все десять цифр и латинский алфавит за исключением букв I, O и Q (поскольку они похожи по написанию на определенные цифры). Не способствует четкости кодирования то, что у одного авто на определенном месте можно увидеть цифру, а у другого - букву. И несмотря на все, при правильном подходе путаницы не возникает.

- С первого по третий знаки. WMI (World Manufacturers Identification) - код автопроизводителя (компании) по стандартизированной мировой классификации;

- С четвертого по девятый знаки. VDS (Vehicle Description Section) - часть, которая описывает транспортное средство;

- С десятого по семнадцатый знаки. VIS (Vehicle Identification Section) - так называемая группа идентификации транспортного средства;

Следовательно, каждая из названных групп также подлежит расшифровке, ниже мы говорим об этом.

WMI: первый знак - географическая зона мира, второй - страна. Используются и цифры, и буквы.

Первый знак WMI

- от 1 до 5 - Северная Америка;

- от 6 до 7 - Океания;

- от 8 до 9 - Южная Америка;

- от A до H - Африка;

- от J до R - Азия;

- от S до Z - Европа;

Второй знак WMI

Здесь кодируется государство, где произвели конкретное авто. Но расшифровывать второй знак следует только вместе с первым, поэтому используется своего рода таблица. Например:

Африка

АА-АН ЮАР, DA-DE Египет, EA-EE Эфиопия, EA-EE Эфиопия

Азия

JA-JT Япония, KL-KR Корея, LA-L0 Китай, MA-ME Индия, NL-NR Турция, RF-RK Тайвань

Европа

SA-SM Великобритания, SN-ST Германия, SU-SZ Польша, TJ-TP Чехия, TR-TV Венгрия, UU-UZ Румыния, U5-U7 Словакия, VA-VE Австрия, VF-VR Франция, VS-VW Испания, WA-W0 Германия, VX-V2 Сербия, XS-XW СССР/СНГ, X3-X0 Россия, Y6-Y0 Украина, ZA-ZR Италия

Северная Америка

1A-10 США, 4A-40 США, 5A-50 США, 2A-20 Канада, 3A-3W Мексика

Южная Америка

8A-8E Аргентина, 9A-9E Бразилия, 93-99 Бразилия

Океания

6A-6W Австралия, 7A-7E Новая Зеландия

Третий символ кода WMI обозначает автопроизводителя, и он тоже расшифровывается только вкупе с двумя предыдущими. Например, украинские автозаводы в свое время имели такие коды:

ЗАЗ - XTE

КрАЗ - X1C

ЛуАЗ - XTD Y6L

Еврокар - Y6U

ЛАЗ - Y8A

VDS: второй блок символов. Эту группу называют описательной, так как она состоит из технической информации о конкретном экземпляре. С этими знаками имеет место некоторая бессистемность, ведь данные символы (это 4 - 9 знаки VIN-кода) автопроизводитель зашифровывает по своему усмотрению.

Скажем, у бренда Renault первая буква в группе VDS означает тип кузова машины, например, у Duster это будет Н (универсал). Следующие два знака у Renault отвечают за принадлежность к определенному семейству марки, у семейства Logan/Sandero/Duster это буквы SR. Четвертый знак группы VDS (седьмой в общем порядке VIN-кода) у того же Duster будет буквой А, D, G или H. Каждая эта буква у француза обозначает какую-то комплектацию машины. Следующая буква - код модели двигателя, и последняя буква в коде VDS у марки Renault отвечает за тип трансмиссии.

У многих производителей девятая цифра - важная точка номера, так называемая контрольная цифра VIN-кода. Ее проставляет сам производитель, и по ней становится понятно, не поддельный ли весь VIN на этом автомобиле. В таком случае девятая цифра VIN-кода является суммой каких-то предыдущих цифр. Иногда автопроизводитель не реализовывает эту контрольную функцию 9-го знака, и тогда на его месте ставится буква Z. А порой цифра или буква на 9-м месте означает особенности сборки конкретного экземпляра. Например, у распространенного в мире Daewoo Lanos кузов мог быть сварен в Корее, Польше, Украине, а с конвейера съехать в Ильичевске или Запорожье.

VIS: третий, последний блок символов VIN-кода. Первый знак этой группы (10-й в целом коде) шифрует год выпуска машины. Шифр здесь общеопределенный, он может быть и буквой, и цифрой:

2001 год - 1, 2002 год - 2, 2003 год - 3 и так далее. С 2010-го пошли буквы латинского алфавита: А - 2010 год, В - 2011-й, С - 2012-й, D - 2013-й и тому подобное. Однако, буквы I, O, Q, U и Z пропускаются. Между тем, некоторые вполне уважаемые производители (Renault, Mercedes-Benz, Toyota и другие) год выпуска в своих VIN-кодах не шифруют.

Далее идет 11-й в общем отсчете знак, который обозначает фабрику (завод), на конвейере которого окончательно собрали автомобиль. Скажем, у того же Lanos`а коды сборочных заводов были такими: 0 - ЗАО "ЗАЗ" (Украина), A - Asaka (Узбекистан), B - Bupyeong (Корея), K - Kunsan (Корея), I - (Индия), C - Changwon (Китай), W - FSO (Польша).

Наконец, последние пять или шесть знаков общего VIN-кода (сколько именно, зависит от бренда). Именно эти цифры называют серийным номером автомобиля. Производители ведут отсчет каждый по-своему, скажем, с учетом фейслифтингов или без. Хотя для автовладельца это не имеет никакого значения, потому что более точная информация есть в первых двух группах кода.

Вкратце

Если вы покупаете машину с рук, вам будет лучше заранее разобраться с VIN-кодами данной марки и модели. Чтобы при знакомстве с экземпляром, который вам особенно интересен, расшифровать все знаки и сверить их с реальным положением дел. Это важно сделать именно заблаговременно, чтобы при оформлении машины после покупки не всплыли какие-то несоответствия.

При подготовке статьи были использованы материалыAutoBild, Motor и информация компаний-производителей.