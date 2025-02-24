"Об Украине - с Украиной": в "Динамо" высказались о мирных переговорах

В столичном футбольном клубе "Динамо" высказались относительно мирных переговоров. В частности, в клубе заявили, что не может быть никаких переговоров без украинской власти.
Об этом, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram клуба.
"Об Украине - с Украиной! Не может быть никаких переговоров без украинской власти. Это наша официальная позиция", - говорится в сообщении клуба.
Напомним, что президент Владимир Зеленский считает, что Украина и Европа должны быть за столом переговоров, чтобы "необходимость мира не была снова заговорена обещаниями о нормализации, перезагрузке или примирении".
Президент США Дональд Трамп объявил о втором раунде мирных переговоров по Украине с российскими дипломатами. Переговоры состоятся в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 25 февраля.
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