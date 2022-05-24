Із закликом до миру. УЄФА представив м'яч фіналу Ліги чемпіонів

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) представив м'яч фіналу нинішньої Ліги чемпіонів. На нього нанесено заклик до миру на двох мовах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Ліги чемпіонів УЄФА.

Офіційний м'яч фіналу ЛЧ-2022 не буде доступний для роздрібного продажу. Після гри його продадуть з аукціону, а виручені кошти підуть в УВКБ ООН і Агентство ООН у справах біженців, щоб допомогти захистити біженців.

Повідомляється, що фінальний матч буде традиційно зіграний м'ячем від adidas. М'яч буде білого кольору з сірими зірками, на ньому розміщено напис "МИР/PEACE". Примітно, що в презентації на сайті adidas зазначено, що слово "МИР" виконано не українською або російською мовою, а кириличними літерами.

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів пройде 28 травня в Парижі, клубний чемпіон Європи визначиться у зустрічі "Ліверпуля" з мадридським "Реалом". Фінальна гра мала пройти в Санкт-Петербурзі, але його позбавили такого права через вторгнення Росії в Україну.

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