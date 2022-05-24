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Із закликом до миру. УЄФА представив м'яч фіналу Ліги чемпіонів

Фото: м'яч для фіналу Ліги чемпіонів (twitter.com/ChampionsLeague)
Автор: Сергей Новиков

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) представив м'яч фіналу нинішньої Ліги чемпіонів. На нього нанесено заклик до миру на двох мовах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Ліги чемпіонів УЄФА.

Повідомляється, що фінальний матч буде традиційно зіграний м'ячем від adidas. М'яч буде білого кольору з сірими зірками, на ньому розміщено напис "МИР/PEACE". Примітно, що в презентації на сайті adidas зазначено, що слово "МИР" виконано не українською або російською мовою, а кириличними літерами.

Фото: м'яч, яким зіграють "Ліверпуль" і мадридський "Реал" (adidas.com)

Офіційний м'яч фіналу ЛЧ-2022 не буде доступний для роздрібного продажу. Після гри його продадуть з аукціону, а виручені кошти підуть в УВКБ ООН і Агентство ООН у справах біженців, щоб допомогти захистити біженців.

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів пройде 28 травня в Парижі, клубний чемпіон Європи визначиться у зустрічі "Ліверпуля" з мадридським "Реалом". Фінальна гра мала пройти в Санкт-Петербурзі, але його позбавили такого права через вторгнення Росії в Україну.

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