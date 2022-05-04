"Ліверпуль" у вольовому стилі здолав "Вільярреал" і став першим фіналістом Ліги чемпіонів

Англійський "Ліверпуль" і в другому півфіналі переграв іспанський "Вільярреал" (3:2) і пробився у фінал Ліги чемпіонів 2021/22.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на результат поєдинку .

Ліга чемпіонів, 1/2 фіналу, матчі-відповіді

"Вільярреал" – "Ліверпуль" – 2:3 (перший матч – 0:2)

Голи: Діа, 3, Коклен, 41 – Фабінью, 62, Діас, 67, Мане, 74

Вилучення: Капу, 86 (В, друга жовта картка)

Маючи в пасиві виїзну поразку, "Жовта субмарина" полетіла відігруватися з перших миттєвостей поєдинку. Уже на 3-й хвилині атака господарів завершилася голом – Капу після навісу Еступіньяна скинув під удар Булайє Діа, а той з кількох метрів переправив м'яч у сітку.

Під завісу ж тайму "Вільярреал" узагалі зрівняв рахунок у протистоянні. Це той же Капу подав майже від лінії поля на дальню стійку, де Франсіс Коклен виграв верхову боротьбу й головою спрямував м'яч у сітку!

Та "Ліверпуль" узявся до справи після перерви. На 62-й хвилині Фабінью отримав пас від Салаха та потужним пострілом за діагоналлю "прошив" Рульї. А ще за п'ять хвилин Луїс Діас головою замкнув фірмовий навіс Александера-Арнольда.

Добив "Жовту субмарину" Садьйо Мане. Сенегалець утік із центра поля на ворота, обіграв голкіпера та останнього оборонця, а потім холоднокровно лівою відправив м'яч за лінію – 2:3!

Двома перемогами над "Вільярреалом" мерсисайдці забезпечили собі місце у фіналі Ліги чемпіонів. Там "Ліверпуль" зустрінеться із переможцем пари "Реал" – "Манчестер Сіті".