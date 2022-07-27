Закликають до ненависті і саботажу. У РФ випустили довідник для колаборантів

Довідник складається з 14 сторінок і називається "довідник для громадян України з організації опору київському маріонетковому уряду".

"У виданні даються докладні поради щодо саботажу роботи практично у всіх соціально значущих напрямках. Довідник сповнений пропаганди ненависті до всього українського (цитата: "селюки, що прорвалися в Київ, формують нову реальність") з відповідним набором термінології: "київська хунта", "маріонетковий уряд", "нацики" і подібне", - розповіли в розвідці.

Що стосується "практичних порад", то вони повністю копіюють класичні принципи радянської бюрократії, наприклад: