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Закликають до ненависті і саботажу. У РФ випустили довідник для колаборантів

Фото: у РФ випустили довідник для колаборантів (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У Росії випустили спеціальний довідник для проросійських зрадників і колаборантів в Україні. У ньому окупанти, зокрема, закликають до саботажу роботи в соціально значущих напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення української розвідки.

Довідник складається з 14 сторінок і називається "довідник для громадян України з організації опору київському маріонетковому уряду".

"У виданні даються докладні поради щодо саботажу роботи практично у всіх соціально значущих напрямках. Довідник сповнений пропаганди ненависті до всього українського (цитата: "селюки, що прорвалися в Київ, формують нову реальність") з відповідним набором термінології: "київська хунта", "маріонетковий уряд", "нацики" і подібне", - розповіли в розвідці.

Що стосується "практичних порад", то вони повністю копіюють класичні принципи радянської бюрократії, наприклад:

  • давайте заплутані і нелогічні відповіді, коли вас будуть просити про пораду;
  • збільшуйте кількість документів. Введіть плани та звіти за день/тиждень/місяць/квартал;
  • пишіть якомога більше запитів в різні інстанції;
  • використовуйте більше ліків і перев'язувальних матеріалів, ніж потрібно.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Кремль розробив план "відновлення" Маріуполя. Він нібито повинен пройти в три етапи - до кінця 2022 року, з 2023-го по 2025-й і до 2040 року.

Також раніше Головне управління розвідки опублікувало дані пілотів цивільної авіації, що вбивають українців.

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