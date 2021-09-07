Закликають негайно звільнити: посольство Канади відреагувало на затримання Джелялова

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу посольства Канади.

Відзначимо, що Нарімана Джелялова й чотирьох кримських татар затримали російські силовики після обшуків. Протягом наступних декілька днів, країна-агресор не розкривала інформацію щодо їх місцеперебування, а за повідомленням прокуратури - силовики Російської Федерації застосовували до заступника глави Меджлісу тортури.

"Посольство Канади засуджує затримання Нарімана Джелялова і 4 інших кримських татар службою безпеки Російської Федерації. Група Джелялова просто реалізовувала своє право на свободу висловлювання й зібрань. Ми закликаємо негайно звільнити їх та усіх політичних в'язнів", - пише пресслужба посольства.