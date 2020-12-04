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Закликали до захоплення влади: у трьох областях України затримали агітаторів

Україна, П'ятниця 04 грудня 2020 15:45
Закликали до захоплення влади: у трьох областях України затримали агітаторів
Фото: обшуки у агітаторів (ssu.gov.ua)
Автор: Роман Тверденко

У трьох регіонах України затримали інтернет-агітаторів. Вони закликали до захоплення влади та зміни кордонів держави.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

За даними слідства, в Дніпрі, Черкасах та Сумській області діяла міжрегіональна мережа агітаторів. Вони на персональних сторінках заборонених в Україні соцмереж розміщували матеріали щодо зміни меж України і закликали до захоплення влади, повалення конституційного ладу та створення "спеціальних територіальних громад народовладдя".

У Дніпропетровській області до поширення цих матеріалів міг бути причетний керівник двох громадських об'єднань. Слідство стверджує, що агітатори з Черкас та Сумської області отримували матеріали з пропагандистських інтернет-видань Росії і сайтів незаконних збройних формувань.

Фігурантів розслідування повідомили про підозри за ч.2 статті 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення державного ладу або на захоплення державної влади) та за ч.1. статті 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

У четвер повідомлялося, що в Черкасах затримали жителя, який поширював в інтернеті матеріали з закликом до зміни державного кордону України. Він робив це з особистого аккаунту в соцмережах.

У листопаді у Чернігові затримали іноземця, який намагався створити осередок агітаторів агресивної війни. Він належав до угруповання, створеного на території Росії.

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