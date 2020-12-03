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Мешканець Черкас в соцмережах закликав змінити межі України

Черкаси, Четвер 03 грудня 2020 18:47
Мешканець Черкас в соцмережах закликав змінити межі України
Фото: клавіатура і наручники (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

У Черкасах затримали жителя, який поширював в інтернеті матеріали з закликом до зміни державного кордону України. Він робив це з особистого аккаунту в соцмережах.

Про це повідомляє Черкаська обласна прокуратура.

За версією слідства, місцевий житель опублікував на своїй сторінці матеріали з ідеєю зміни меж території України під назвою "Скасування України призначене на травень. Олександр Роджерс". У них були зневажливі висловлювання щодо української державності, прав українського народу і влади на займаній території, а також заклики щодо реалізації іншими державами своїх прав на території України.

Жителю Черкас повідомили про підозру за ч.1 статті 110 Кримінального кодексу України (умисні дії, заклики і розповсюдження матеріалів із закликами до зміни кордонів України).

У листопаді повідомлялося, що у Чернігові затримали іноземця, який намагався створити осередок агітаторів агресивної війни. Він належав до угруповання, створеного на території Росії.

Також у Харкові затримали бойовика так званої "ЛНР". Він був снайпером терористичної організації в 2015-16 роках.

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