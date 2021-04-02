Закликали до захоплення влади і змінам кордонів: в Україні викрили мережу агітаторів

Співробітники Служби безпеки України викрили міжрегіональну мережу інтернет-агітаторів. Вони закликали до захоплення влади і зміни кордонів.
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
У рамках слідчих дій були проведені обшуки за місцем проживання агітаторів в
Такі агітатори діяли на територіях Чернігівській, Сумській областях, Запоріжжі та Одесі.
"Правоохоронці виявили комп'ютерну техніку та мобільні пристрої з доказами протиправної діяльності в інтересах іноземної сторони на шкоду державній безпеці України", - повідомили в СБУ.
У Чернігові місцевий мешканець через інтернет розповсюджував матеріали, в яких закликав до зміни державного кордону України. Також він поширював неправдиву інформацію про Збройних силах України для дискредитації українських військових, а також популяризував бойовиків в ОРДЛО.
"Для проведення антиукраїнської діяльності зловмисник адміністрував кілька груп у соціальних мережах, використовуючи спеціально створені акаунти. Інформацію для своїх "публікацій" агітатор отримував з пропагандистських інтернет-видань РФ і сайтів незаконних збройних формувань", - зазначили у спецслужбі.
За даним фактом порушено справу за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.
Ще один агітатор був виявлений в Прилуках. Він у своїй сторінці в одній із соцмереж закликав до захоплення державної влади. Йому повідомили про підозру за ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) ККУ.
У Конотопі місцевий мешканець через заборонену в Україну соцмережу поширював матеріали із закликами до зміни українських кордонів і насильницького повалення конституційного ладу. Йому повідомили про підозру у ч. 1 ст. 110 і ч. 2 ст. 109 ККУ.
Агітатор поширював на своїх сторінках в забороненій соцмережі заклики до порушення територіальної цілісності України. Також ведеться перевірка його причетність до бойовиків на Донбасі.
Викрито адміністратор групи в соцмережах, який закликав до порушення громадського порядку, повалення конституційного ладу і зміни меж державного кордону. Йому повідомили про підозру у ч. 1 ст. 110 ККУ.
Нагадаємо, на початку березня СБУ викрила антиукраїнську мережа, яка створювала "альтернативні" об'єднані територіальні громади.
Також РБК-Україна писало, що в Запоріжжі викрили проросійських сепаратистів, які хотіли відродити СРСР.