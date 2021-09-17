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Закликав до поділу України. СБУ затримала проросійського пропагандиста

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Бориспіль, П'ятниця 17 вересня 2021 11:02
Закликав до поділу України. СБУ затримала проросійського пропагандиста Фото: СБУ затримала проросійського пропагандиста (ssu.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

У Борисполі правоохоронці затримали учасника групи інтернет-агітаторів, які поширювали російську пропаганду в Україні. Чоловік понад рік переховувався від слідства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

За інформацією слідства, увесь цей час пропагандист продовжував підривну інформаційну діяльність на платформі YouTube та через новостворені телеграм-канали.

Зокрема, чоловік агітував до порушення кордонів та створення на території окремих областей України псевдодержавних утворень.

Крім того, він брав участь у маніпулятивних сюжетах на російських пропагандистських телеканалах, що знімали на замовлення окремих політсил РФ.

З'ясовано, що чоловік входив до складу групи інтернет-агентів, яких минулого року викрила СБУ.

Так, всім трьом учасникам: організатору та ще двом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) ККУ.

Під час обшуків за місцями мешкання зловмисників правоохоронці вилучили:

  • сценарії антидержавних інформаційних кампаній та звіти про їх проведення;
  • гроші, надані спонсорами з РФ;
  • носії інформації з підтвердженням протиправної діяльності та заборонену літературу;
  • "пам’ятні відзнаки" Московського вищого військового командного училища.

Наразі затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

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Служба безпеки України
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