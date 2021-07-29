Призивав кримчан в армію РФ: "військовому комісару" повідомили підозру

Прокуратура Автономної Республіки Крим та міста Севастополь повідомила про підозру "військовому комісару", який призивав жителів окупованого півострова до російської армії. Громадянин РФ звинувачується в порушенні законів і звичаїв війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу прокуратури Криму.

Як повідомляється, так званому "військовому комісару Республіки Крим" повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів і звичаїв війни, які полягають у примусі осіб служити у Збройних силах держави - окупанта).

Слідство встановило, що громадянин РФ у квітні 2017 року був призначений на посаду "військового комісара Республіки Крим". Займаючи цю посаду, підозрюваний здійснював примусовий призов цивільного населення тимчасово окупованого півострова на строкову військову службу до Збройних Сил РФ.

У прокуратурі зазначили, що на сьогодні повідомлено про підозри 8 "військовим комісарам" різних районів окупованого Криму, які, починаючи з 2015 року, безпосередньо організовують і проводять на півострові зазначені незаконні призовні кампанії.

"В результаті таких "заходів" понад 30 000 кримчан було призвано на службу в армію держави-окупанта", - зазначив заступник глави прокуратури Криму Наріман Сулейманов.