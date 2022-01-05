Закликаємо уникати ескалації та насильства: ЕС відреагував на ситуацію в Казахстані

"Ми закликаємо всіх, кого це стосується, діяти відповідально та стримано та утримуватися від дій, які можуть призвести до подальшої ескалації насильства. Визнаючи право на мирні демонстрації, ЄС очікує, що вони залишаться ненасильницькими та уникатимуть будь-якого підбурювання до насильства", - йдеться в заяві.

Крім цього, ЄС закликає владу поважати фундаментальне право на мирний протест і пропорційність у застосуванні сили при захисті своїх законних інтересів безпеки та дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань.

"Розраховуємо на те, що Казахстан виконуватиме свої зобов'язання, включаючи свободу преси та доступ до інформації в Інтернеті та офлайн", - зазначено в повідомленні.

Євросоюз також наголошує лише на мирному врегулюванні ситуації за допомогою інклюзивного діалогу з усіма зацікавленими сторонами та поваги до основних прав громадян.