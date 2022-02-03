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Призов до армії з 2024 року скасують. Резніков пояснив чому

Автор: Анастасія Рокитна

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, чому військовий призов планують скасувати. Влада хоче перейти до формування професійної армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг голови Міноборони.

За його словами, ЗСУ складаються з трьох категорій:

  1. Найменша - це призов. Люди, які за старою традицією можуть бути запрошені до центрів комплектації і півтора роки нести службу. Їх сьогодні 10% від чисельності ЗСУ (261 тисяча).
  2. Контрактники - хлопці та дівчата, які укладають контракт від 8 місяців до 3 років.
  3. Ті, хто несуть службу більше 10 років.

"Ідея указу Зеленського полягає в тому, що протягом 4 років в спокійному плановому режимі ми маємо перейти до формування професійної армії. Це дасть нам можливість відмовитися від строкового призову, від короткострокових контрактів і зробити службу в ЗСУ привабливою, цікавою професією", - заявив Резніков.

Він повідомив, що в міністерстві зараз працюють над законопроектами.

"Починаючи з того, щоб започаткувати альтернативну строковій службі систему підготовки юнаків та дівчат 3-3,5 місяці. Після підготовки вони не потрапляють до строкового призиву", - уточнив він.

Резніков заявив, що з 2024 року в Україні можуть взагалі відмовитися від строкової служби.

"Служба в ЗСУ має бути цікавою, контракт має бути від 10 років, тоді є сенс інвестувати в підготовку, в житлову програму, грошове забезпечення", - повідомив він.

Нагадаємо, Резніков раніше розповів, хто зможе уникнути призову до армії до 2024 року.

Зазначимо, в Україні планують скасувати призов на строкову військову службу.

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Збройні сили УкраїниПризов до армії