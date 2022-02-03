Призов до армії з 2024 року скасують. Резніков пояснив чому

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, чому військовий призов планують скасувати. Влада хоче перейти до формування професійної армії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг голови Міноборони.
За його словами, ЗСУ складаються з трьох категорій:
"Ідея указу Зеленського полягає в тому, що протягом 4 років в спокійному плановому режимі ми маємо перейти до формування професійної армії. Це дасть нам можливість відмовитися від строкового призову, від короткострокових контрактів і зробити службу в ЗСУ привабливою, цікавою професією", - заявив Резніков.
Він повідомив, що в міністерстві зараз працюють над законопроектами.
"Починаючи з того, щоб започаткувати альтернативну строковій службі систему підготовки юнаків та дівчат 3-3,5 місяці. Після підготовки вони не потрапляють до строкового призиву", - уточнив він.
Резніков заявив, що з 2024 року в Україні можуть взагалі відмовитися від строкової служби.
"Служба в ЗСУ має бути цікавою, контракт має бути від 10 років, тоді є сенс інвестувати в підготовку, в житлову програму, грошове забезпечення", - повідомив він.
Нагадаємо, Резніков раніше розповів, хто зможе уникнути призову до армії до 2024 року.
Зазначимо, в Україні планують скасувати призов на строкову військову службу.