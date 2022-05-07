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Закликав до геноциду. Ще одному російському пропагандисту оголосили підозру

Фото: російський пропагандист Тимофій Сергейцев (ria.ru)
Автор: Наталія Юрченко

Ще одному російському пропагандисту оголосили підозру в Україні. Він публічно закликав до геноциду українського народу, зміни державного кордону та повалення конституційного ладу в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Зазначається, що мова йде про Тимофія Сергейцева - автора статті під назвою "Что Россия должна сделать с Украиной", яка 3 квітня 2022 року з'явилася на сайті російського видання "РИА НОВОСТИ".

У своєму матеріалі політтехнолог зазначив, що на території України необхідно створити умови, які б призвели до часткового знищення народу, ліквідувати державність та взагалі позбавити нашу державу назви Україна.

Крім того, пропагандист закликав приєднати до складу Росії майже всю територію України, окрім 5 західних областей. Також він пропонував судити українців за патріотичну позицію, піддати їх репресіям та повністю переписати літературу.

Проти російського пропагандиста відкрили кримінальну справу за ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 110, ч. 2 ст. 442 ККУ. Розслідування здійснює Служба безпеки України.

Раніше ми вже повідомляли, що в прокремлівському ЗМІ вийшов матеріал з обґрунтуванням геноциду в Україні.

Статтю прокоментував президент Володимир Зеленський, заявивши, що вона стане одним із доказів військових злочинів Росії.

Нагадаємо, що в Україні оголосили підозру російським пропагандистам Дмитру Кісельову та Ользі Скабєєвій.

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