Призыв мужчин из-за границы, Крым и оружие: что сказал Умеров в интервью западным СМИ

О призыве мужчин из-за границы

Как пишут СМИ, в поисках дополнительных сил министр обороны Украины хочет в следующем году призвать на военную службу мужчин, проживающих за границей.

По его словам, украинцев призывного возраста от 25 до 60 лет в Германии и других странах нужно попросить явиться в призывные пункты. Он отметил, что речь идет о приглашении.

Однако при этом Умеров отметил, что всех, кто не выполнит это требование, ждут санкции, которые пока обсуждаются.

"Мы все еще обсуждаем, что будет, если они не приедут добровольно. Справедливость важна. В будущем должно быть заранее ясно, как их будут учить и экипировать, где и когда они будут служить и когда их уволят", - цитирует министра WELT.

Министр обороны также дал понять, что не имеет симпатии к тем, кто отказывается от военной службы по соображениям совести: "Выступать за свою страну и служить ей - не наказание. Это честь".

По его словам, с начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года в Германию приехал 221 571 украинский мужчина в возрасте от 18 до 60 лет, то есть призывного возраста. Из них в настоящее время в стране находятся 189 484 мужчины.

О военных планах и возвращении Крыма в 2024 году

Как пишут западные СМИ, несмотря на сообщения о противостоянии между Украиной и Россией, министр полон оптимизма. Он убежден, что Крымский полуостров, оккупированный Россией в 2014 году, может быть освобожден в следующем году.

"Я уверен на 100 процентов. Это наша стратегическая цель", - заявил Умеров.

Он также упомянул, что родился крымским татарином вдали от своей родины в Средней Азии, потому что "советские власти депортировали весь народ". Сегодня же Российская Федерация находится на темной стороне света. И что еще более важно: режим Путина осуждает весь цивилизованный мир. Министр убежден: "Нет никаких сомнений в том, что мы победим".

О поддержке США

"Я не думаю, что США выйдут из игры", - сказал глава Минобороны, комментируя поддержку со стороны Соединенных Штатов Америки.

Он отметил, что обе стороны в Конгрессе поддерживают Украину, и они понимают, что силы зла хотят изменить мировой порядок.

Умеров объяснил свой оптимизм постоянными консультациями с партнерами: "Они внушают нам уверенность в том, что мы сможем придерживаться наших планов".

Украине нужно оружие

Как отмечает BILD, без радиоэлектронной борьбы, без беспилотников, без артиллерии и без достаточного количества боеприпасов Украине будет "трудно".

Но Умеров акцентирует, также понятно что: "Мы не сдадимся".

Издание напоминает, что немецкие крылатые ракеты Taurus все еще остаются в списке желаний Украины.

"Нам точно нужны все ракеты большой дальности от наших партнеров", - подчеркнул министр.

На уточняющий вопрос, было ли это желание получить Taurus, Умеров сказал: "Мы были бы счастливы, если бы правительство (Германии - ред.) могло предоставить нам и это".

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