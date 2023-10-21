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Назначен новый глава Южного регионального управления Госпогранслужбы

Фото: Южного регионального управления Госпогранслужбы (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

В Южном региональном управлении Государственной пограничной службы Украины произошли кадровые изменения. Управление возглавил бригадный генерал Юрий Петрив.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Южного регионального управления Facebook.

"В Южном региональном управлении Государственной пограничной службы Украины состоялось представление личному составу нового начальника бригадного генерала Юрия Петрива", - говорится в сообщении.

Представил нового руководителя председатель Госпогранслужбы Сергей Дейнеко.

Дейнеко заявил, что бригадный генерал Юрий Петрив является одним из самых опытных руководителей в пограничном ведомстве. В частности, последние пять лет он в самые тяжелые времена нес службу на востоке Украины, также был заместителем начальника Восточного регионального управления - начальником оперативно-военного управления Госпогранслужбы Украины.

"Его опыт военной службы в пограничном ведомстве и назначением на должность начальника Южного регионального управления усилит охрану и оборону государственной границы на южном направлении", - заявил Дейнеко.

В 2019-2022 годах Юрий Петрив возглавлял Луганский пограничный отряд имени Героя Украины полковника Евгения Пикуса.

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