Назначение субсидий в Украине. ПФУ объяснил, влияют ли проценты за депозит на помощь

В Украине гражданам, не имеющим возможности самостоятельно платить за коммунальные услуги, предусмотрена денежная помощь в виде субсидии. Однако при ее назначении учитываются все доходы граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области.

Несмотря на то, что функция субсидии в Украине существует достаточно давно, у граждан периодически возникают вопросы относительно правил ее назначения. В этот раз речь пойдет о процентах от размещенного депозита. А в частности о том, будут ли они отнесены мне к среднемесячному совокупному доходу для назначения субсидии.

Как пояснили в ПФУ, доходы от размещения депозитов не учитываются в среднемесячный совокупный доход семьи. Это касается всех видов государственной социальной помощи.

Однако стоит отметить, что если любой из состава домохозяйства на 1 число месяца, из которого назначается жилищная субсидия, имеет на депозитном банковском счете (счетах) средства в общей сумме, превышающей 100 тыс. гривен, - жилищная субсидия в таком случае не назначается.

Субсидии в бюджете-2024

Напомним, в государственном бюджете на 2024 год выделили на жилищные субсидии 49,9 млрд гривен, что больше чем в текущем году на 12,0 млрд гривен или на 32%. Прогнозируется, что их будут получать 3,2 млн. домохозяйств.

По данным Пенсионного фонда, за 2023 год на выплату льгот и жилищных субсидий гражданам было направлено 35,5 млрд. гривен.

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