ua en ru
Пт, 26 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Назначение субсидий в Украине. ПФУ объяснил, влияют ли проценты за депозит на помощь

Пятница 26 января 2024 05:41
UA EN RU
Назначение субсидий в Украине. ПФУ объяснил, влияют ли проценты за депозит на помощь Фото: ПФУ объяснил, влияют ли проценты за депозит на субсидии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

В Украине гражданам, не имеющим возможности самостоятельно платить за коммунальные услуги, предусмотрена денежная помощь в виде субсидии. Однако при ее назначении учитываются все доходы граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области.

Несмотря на то, что функция субсидии в Украине существует достаточно давно, у граждан периодически возникают вопросы относительно правил ее назначения. В этот раз речь пойдет о процентах от размещенного депозита. А в частности о том, будут ли они отнесены мне к среднемесячному совокупному доходу для назначения субсидии.

Как пояснили в ПФУ, доходы от размещения депозитов не учитываются в среднемесячный совокупный доход семьи. Это касается всех видов государственной социальной помощи.

Однако стоит отметить, что если любой из состава домохозяйства на 1 число месяца, из которого назначается жилищная субсидия, имеет на депозитном банковском счете (счетах) средства в общей сумме, превышающей 100 тыс. гривен, - жилищная субсидия в таком случае не назначается.

Субсидии в бюджете-2024

Напомним, в государственном бюджете на 2024 год выделили на жилищные субсидии 49,9 млрд гривен, что больше чем в текущем году на 12,0 млрд гривен или на 32%. Прогнозируется, что их будут получать 3,2 млн. домохозяйств.

По данным Пенсионного фонда, за 2023 год на выплату льгот и жилищных субсидий гражданам было направлено 35,5 млрд. гривен.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
комуналка Субсидии в Украине Пенсионный фонд Украины
NEWS
Не все друзья Украины считают Путина злом, - Кулеба
Не все друзья Украины считают Путина злом, - Кулеба
DAILY
Что происходит в Авдеевке, где давят россияне и есть ли новые угрозы для ВСУ на фронте
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Что происходит в Авдеевке, где давят россияне и есть ли новые угрозы для ВСУ на фронте