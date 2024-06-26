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Назначенное РФ руководство помогает захватчикам мародерить Запорожскую АЭС, - ЦНС

Фото: российские захватчики мародерят оборудование Запорожской АЭС (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Назначенный россиянами заместитель директора временно захваченной Запорожской атомной электростанции Эдуард Атакищев помогает военным агрессора вывозить со станции незадействованное оборудование.

Местные жители отмечают, что новый "руководитель АЭС" был командирован из Ростова-на-Дону. Он отвечает за подписание фиктивных соглашений о передаче невостребованного имущества станции для нужд оккупантов, а также их размещение на территории объекта.

Сам Атакищев регулярно передвигается в окружении военных и почти не появляется в оккупированном Энергодаре, а преимущественно находится в Москве. Вся деятельность Атакищева подчинена национальному центру управления "обороны" РФ. Это очередное свидетельство того, что россияне планомерно превратили ЗАЭС в военный объект.

"Центр национального сопротивления благодарит за передачу информации о каждом враге, и гарантирует, что она не останется без внимания. Временные "руководители" и их "заместители" получают свое во время, когда меньше всего ожидают", - говорится в сообщении.

Ситуация на Запорожской АЭС

В начале марта 2022 года российские захватчики оккупировали Энергодар, а 4 марта - Запорожскую АЭС. После захвата, военные агрессора заминировали оборудование и технические помещения станции.

Через несколько месяцев все реакторы ЗАЭС перевели в состояние "холодной остановки" для предотвращения ядерной катастрофы.

В апреле этого года дроны атаковали защитные оболочки реакторов. В украинской разведке заявили, что это была провокация РФ, чтобы обвинить в нападении Украину.

В НАЭК "Энергоатом" отметили, что если в реакторах закончится топливо, на станции может случиться ядерная катастрофа.

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Запорожская АЭС