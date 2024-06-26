Назначенное РФ руководство помогает захватчикам мародерить Запорожскую АЭС, - ЦНС

Местные жители отмечают, что новый "руководитель АЭС" был командирован из Ростова-на-Дону. Он отвечает за подписание фиктивных соглашений о передаче невостребованного имущества станции для нужд оккупантов, а также их размещение на территории объекта.

Сам Атакищев регулярно передвигается в окружении военных и почти не появляется в оккупированном Энергодаре, а преимущественно находится в Москве. Вся деятельность Атакищева подчинена национальному центру управления "обороны" РФ. Это очередное свидетельство того, что россияне планомерно превратили ЗАЭС в военный объект.

"Центр национального сопротивления благодарит за передачу информации о каждом враге, и гарантирует, что она не останется без внимания. Временные "руководители" и их "заместители" получают свое во время, когда меньше всего ожидают", - говорится в сообщении.