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Пришла зима? В Карпатах ударил мороз

Фото: в Карпатах ударил мороз 9 октября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В понедельник, 9 октября, в Карпатах ударил мороз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Черногорский горный поисково-спасательный пост.

"На 09:00, 09.10.2023 на горе Поп Иван Черногорский ясно, температура воздуха -6°С, ветер западный 7 м/с", - говорится в сообщении.

Погода в Украине сегодня

Погода в Украине 9 октября будет преимущественно без дождей, лишь несколько областей накроют мелкие осадки. Однако сегодня следует ожидать осеннего похолодания. В частности, жителей Киева предупредили о сильных порывах ветра и дали советы на такой случай.

При этом климатологи успокаивают: метеорологическая осень началась в Киеве 2 октября. Среднесуточная температура воздуха в этот день снизилась ниже 15 градусов тепла и равнялась 13,9 градуса.

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Погода в Украине