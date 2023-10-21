Пришла кормить собак. В Бериславе под завалами дома обнаружили мертвую женщину

Во время разбора завалов в Бериславе Херсонской области после очередного обстрела обнаружили тело женщины. Она пришла покормить собак, а в это время как раз произошла атака.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Херсонской области.
"В Бериславе во время разборки завалов разрушенного российской бомбой дома обнаружено тело женщины. Полицейские установили ее личность", - говорится в сообщении.
По данным полицейских, погибшей оказалась 56-летняя местная жительница, которая ухаживала за домом и на момент авиационного удара еще 19 октября пришла кормить собак.
Российские войска захватили Херсонскую область в феврале 2022 года во время масштабного вторжения в Украину. Уже в ноябре украинские силы вернули Херсон и часть населенных пунктов под свой контроль.
При этом, российские войска продолжают обстрелы Херсона и, в частности, Берислава и района, с территории временно оккупированного левобережья Херсонской области.
Например, российские оккупанты целый день 25 сентября обстреливали Берислав Херсонской области. В общей сложности три человека погибли, двое получили ранения. А 18 октября оссийские войска сбросили авиабомбы с авиации на Бериславский район. Погиб человек.
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