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Приехали на вызов. Медики попали под повторный удар оккупантов в пригороде Херсона

Иллюстративное фото: медики попали под повторный удар оккупантов в пригороде Херсона (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты обстреляли украинских медиков в поселке Киндийка Херсонской области. Фельдшер получила ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую областную военную администрацию в Telegram.

По информации ведомства, бригада медиков ехала на вызов в Киндийку, где россияне сегодня, 29 ноября, убили пожилого мужчину. 

В момент, когда "скорая" прибыла на место, враг снова обстрелял населенный пункт. 

"53-летняя фельдшерка получила контузию и взрывную травму. Ее доставили в больницу", - уточнили в ОВА. 

Обстрел пригорода Херсона

Напомним, оккупанты регулярно обстреливают Херсон. Для этого они, в частности, используют артиллерию и управляемые авиабомбы. Такое вооружение для ударов они могут использовать, поскольку все еще контролируют левобережную часть региона. 

Сегодня, 29 ноября, стало известно об обстреле пригорода областного центра, в результате чего погиб 68-летний мужчина. Он находился в дворе собственного дома во время атаки. 

 

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