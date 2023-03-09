Приедет Соловьев. Россия планирует провокацию на границе Украины с Беларусью, - ГУР

"Получена информация, что в ближайшее время военно-политическое командование РФ планирует проведение масштабной провокации на границе Украины и Белоруссии", - говорится в сообщении.

Согласно информации ГУР, для подробного освещения провокации в Беларусь должен прибыть главный российский пропагандист Владимир Соловьев. 11 марта планируется организация телерадиомоста и прямая трансляция с места событий для пропагандистских СМИ.

Для этого на территорию Беларуси прибывает несколько групп россиян. Вероятно, планы окупантов предполагают угрозу разрушения объектов инфраструктуры и возможные жертвы среди мирного населения.

Отмечено, что цель провокации - создание враждебного общественного мнения по отношению к Украине со стороны белорусских граждан и обеспечение полноценного участия Вооруженных сил страны в войне на стороне России.