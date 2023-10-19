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Придут настоящие осенние дожди, но не везде. Синоптик дала прогноз на завтра в Украине

Фото: синоптик дала прогноз на завтра в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В пятницу, 20 октября, погода в Украине отметится дождями, которые в очередной раз напомнят об осени. Правда, непогода обойдет юг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"Завтра, 20 октября, Украину посетит атмосферный фронт. Поэтому в большинстве областей пройдут дожди, такие уж настоящие, осенние", - рассказала она.

Синоптик отметила, что только южная часть будет "отмахиваться" от осадков прекрасной теплой погодой с солнечными прояснениями.

Что касается температуры воздуха, то по определению синоптика, она снова "испытывает нервы синоптиков".

"На крайнем севере +8...+12, в Закарпатье и в Черновицкой области, а также в Одесской области +20...+23 градуса. В большинстве областей Украины +12...+17 градусов, местами в центральной части до +19 градусов", - рассказала Диденко.

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В столице завтра станут актуальными зонты, особенно утром.

"Небо облачное, воздух - влажный и сравнительно теплый, около +12 градусов", - констатировала синоптик.

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Как и предупреждали синоптики ранее, задождит в Украине в середине октября, причем октябрь 2023 окажется вцелом холоднее прошлогоднего октября.

Что касается ноября, то температура опустится до +3 градусов, а к концу месяца придут "минусы". При этом ноябрь 2023 будет точно теплее, чем ноябрь в прошлом году. Подробнее - в материале РБК-Украина.

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