ua en ru
Сб, 02 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Придет свежий воздух. Синоптики рассказали о погоде в Украине на сегодня

Украина, Суббота 02 сентября 2023 07:00
UA EN RU
Придет свежий воздух. Синоптики рассказали о погоде в Украине на сегодня Фото: синоптики рассказали о погоде в Украине 2 сентября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 2 сентября, в Украине будет ощутимо свежее, свою лепту в снижение температуры явно внесут осадки, которые пройдут в западных областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"Начало осени, сентябрь - дебютант наконец-то принесет свежий воздух, без жары", - рассказала она.

По данным Укргидрометцентра, днем в западных областях местами ожидается небольшой кратковременный дождь, гроза.

"На остальной территории без осадков", - добавили синоптики.

При этом температура воздуха будет изменяться на большинстве территории Украины днем в пределах 22-27°, а на юге и востоке страны - в пределах 25-30°.

Придет свежий воздух. Синоптики рассказали о погоде в Украине на сегодня

Какая погода будет в воскресенье?

Как рассказала Диденко, 3 сентября в западных областях дожди и грозы обещают более сильную активность, местами ожидаются даже ливни и град.

"Дойдут осадки в воскресенье также до Винницкой, Житомирской, Киевской областей. На остальной территории удержится сухая погода", – констатировала синоптик.

Температура воздуха завтра будет составлять +20-26°, на юге и юго-востоке до +29°, а в западных областях даже кое-где +18-20°.

Итоги августа 2023

В августе 2023 в Киеве было установлено 12 погодных рекордов. 11 из них были зафиксированы в последние дни месяца - с 27 по 30 августа. Кроме того, в рейтинге самых теплых август 2023 занял второе место. Также последний месяц лета вошел в десятку самых сухих с 1891 года. При этом холоднее всего в столице было 10 августа, а теплее всего - 29 августа.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Погода Погода в Киеве
NEWS
Рада уволит Резникова и назначит нескольких министров: уже известна дата
Рада уволит Резникова и назначит нескольких министров: уже известна дата
DAILY
Министр без гарантий. Что ждет Резникова после нового скандала с закупками в Минобороны
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Министр без гарантий. Что ждет Резникова после нового скандала с закупками в Минобороны